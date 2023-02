5 Wittenberg - Zirkus: Der Zirkus „Paul Busch“ lädt am Wochenende im Volkspark Piesteritz zu Vorstellungen ein. Am Sonnabend geht der Vorhang in der Manege um 15 und um 18.30 Uhr auf, am Sonntag um 11 Uhr und am heutigen Freitag um 16 Uhr.

(Foto: Veranstalter)