Tino Hanke aus Pratau muss viele Entscheidungen treffen

Tino Hanke vom SV Blau-Rot Pratau wird in der anstehenden Saison in der Amateuroberliga pfeifen und erinnert sich an sein erstes Mal.

Pratau - Schon im Alter von 14 Jahren stand Tino Hanke zum ersten Mal als Referee auf dem Fußballplatz. „Das war sogar ein Flutlichtspiel“, erinnert er sich freilich sofort. An einem Freitagabend empfingen die Rot-Weißen in Thalheim den SV aus Westhausen und es ging damals hoch her. „Da waren bestimmt 300 Zuschauer“, denkt Hanke zurück, „Da war ich schon sehr aufgeregt.“

Ganz entscheidend für Hanke war die Tatsache, dass auch die Spieler auf dem Feld wussten, dass er neu war. „Da darfst du dich natürlich auch nicht groß aufspielen“, sagt er, „musst aber trotzdem Chef auf dem Platz sein.“ Am Ende hatte er sogar dreimal auf den Elfmeterpunkt zeigen müssen - und jedes Mal für die Westhausener, die schließlich mit 3:4 als Sieger vom Platz schritten.

Mit 13 an der Linie

„Ein sehr einprägsames Spiel, mit sehr vielen schwierigen Entscheidungen“, weiß er noch heute. Die Tatsache, dass ihm damals mit Mario Jeske ein sehr erfahrener Schiedsrichter an die Linie gestellt wurde, gab ihm einiges an Sicherheit. Hanke ist heute 21 Jahre alt, Mitglied beim SV Blau-Rot Pratau und hatte bis zur B-Jugend auch selbst gegen den Ball getreten.

Ab der kommenden Saison pfeift er bereits in der Amateur-Oberliga. Mit gerade mal 13 Jahren hatte er das erste Mal mit der Fahne an der Linie gestanden. „Das war bei einem Kreisoberligaspiel in Jessen“, berichtet er und fügt leicht schmunzelnd hinzu, „da habe ich auch gleich einen Elfmeter reingewunken.“ Der Schein trügt allerdings ein wenig, denn auch für Hanke sind Strafstoßentscheidungen nicht etwa an der Tagesordnung.

„Aber wenn es sein muss, muss es sein“, wehrt er mit hochgezogener Stirn ab. Fehlentscheidungen seien insbesondere in den unteren Ligen vorprogrammiert, denn Videobeweise, die im Profisport mittlerweile gang und gäbe sind, stehen den Referees hier nicht zur Verfügung. „Manchmal denkt man da schon noch ein paar Tage drüber nach und hinterfragt sich selbst“, so Hanke, „ich suche in mir dann oft Referenzpunkte aus anderen Spielen und versuche es in der nächsten Woche besser zu machen.“

Dieser Prozess dauere umso länger, wenn Hanke sich als „Schwarzer Mann“ beim Publikum unbeliebt gemacht hat und dessen zornige Kommentare hörte. „Emotionen auf dem Sportplatz empfinde ich eigentlich als ganz normal“, meint der junge Mann, der als Verwaltungsfachangestellter beim Landkreis Wittenberg tätig ist, „aber persönliche Beleidigungen kann ich trotzdem nicht verstehen.“

Rote Karte für den Torwart

Als sehr einprägsam hatte er auch die Situation und seine persönlichen Gefühle empfunden, als er das erste Mal eine Rote Karte verteilen musste. „Damals hatte Jessens zweite Mannschaft gegen Rackith - Dabrun gespielt und etwa 15 Minuten vor dem Schluss hatten die Gäste einen langen Pass geschlagen, den der Torhüter noch vor dem Strafraum fing“, berichtet er.

Hanke hatte sofort nach der Karte gegriffen, denn ihm war völlig klar, dass er den heimischen Keeper vom Platz stellen musste. „Da ging mir echt der Puls“, sagt er heute schmunzelnd. Jessens Torhüter hatte die klare Entscheidung dann allerdings kommentarlos akzeptiert. „Da war ich schon sehr froh.“ (mz)