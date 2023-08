Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Schmiedeberg/MZ - In der vergangenen Woche hat ein Beitrag in den sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt und Tierschützer auf den Plan gerufen. Ort des Geschehens ist eine Weide in Kleinkorgau. Darauf war eine am Bein verletzte Kuh zu sehen. Sie könne nicht aufstehen, liege der Sonne schutzlos ausgesetzt auf der Weide. Die MZ ist der Sache nachgegangen und erlebt Viehhalter, die den Verdacht mit größtmöglicher Transparenz ausräumen wollen. Wie der schlechte Zustand des Tieres erklärt wird.