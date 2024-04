Coswig/MZ. - Coswig hat nach Jahren wieder ein Derby gegen den großen Lokalrivalen Apollensdorf gewonnen. Der Jubel nach dem 24:22-Erfolg in der Handball-Verbandsliga der Männer ist riesengroß. Es werden Bilder für die Ewigkeit gemacht. Die Sieger und die Coswiger Fans stellen sich nach dem Abpfiff auf für ein denkwürdiges Gruppenbild. Als Fotograf hält der Vereinspräsident persönlich die Momente des Glücks fest.

Brennecke behält die Nerven

Die Partie selbst – immerhin auch das Spitzenspiel der Runde – ist ein Thriller bis zur letzten Minute. 77 Sekunden vor Schluss nimmt der Gast eine Auszeit beim Rückstand von 22:23. Doch den Angriff ausspielen, um so das Remis zu erzwingen, ist nicht möglich. Die Schiedsrichter zeigen schnell Zeitspiel an. Und so bleibt nur ein überhasteter Abschluss. 33 Sekunden vor Schluss nimmt Coswig die Auszeit. Auch die Gastgeber können die Uhr nicht runter laufen lassen. Wieder wird Zeitspiel angezeigt. Doch den Coswigern gelingt in der Drucksituation ein Anspiel zu einem freien Mann am Kreis. Vincent Brennecke überwindet den starken Apollos-Keeper Fabian Sumpf zum 24:22. „Das ist der Wahnsinn. Und das vor so einer tollen Kulisse“, sagt der junge Mann, der von seinem Trainer in den Arm genommen wird, zum bisher wichtigsten Tor seiner Karriere. „Ich bin unheimlich stolz auf meine Jungs“, sagt Coach Sven Schiller, der den Fight seiner Sieben besonders lobt.

Selten kommen die Apollos so frei zum Wurf wie Jonas Teichmann. (Foto: S. Graf)

Es sieht – von den letzten vier Minuten abgesehen – nicht unbedingt nach dem ersehnten Erfolg aus. Zwar liegen die Gastgeber in der bis auf den allerletzten Platz voll besetzen Stadtsporthalle meistens vorn, aber die Apollos können immer wieder antworten. In der ersten Halbzeit gehen auch die Gäste in Führung. Ronny Unger – erneut bester Werfer der Apollos – bringt sein Team beim 4:3 erstmals in Front (7. Minute). Beim 9:9 hält Sumpf den ersten Siebenmeter von Colin Richter (18.). Und so gehen die Apollos durch Janik Beese beim 10:9 wieder in Führung (19.). Jonas Teichmann wirft das 11:10 (24.). Und dann rückt Sumpf in den Blickpunkt. Er hält erneut einen Strafwurf von Richter und pariert sogar zwei Nachwürfe (25.). Beese wirft das 12:11 (26.). Doch Luca Alessandro Schiller (27.) und Kevin Pachaly (29.) sorgen noch für die 13:12-Halbzeitführung für Coswig. Nach dem Wechsel geht der Gastgeber beim 15:12 von Brennecke das erste und einzige Mal mit drei Toren in Führung (32.). Teichmann, Unger und Beese antworten prompt zum 15:15 (35.). Und so geht es weiter – Coswig legt vor und die Apollos gleichen aus – bis in die Schlussphase. Doch ausgerechnet in den letzten 262 Sekunden erzielen die Gäste keinen Treffer mehr. Im Schlussspurt verdienen sich die Coswiger den Erfolg. „Unsere Topleute mussten 60 Minuten durch spielen. Da fehlt am Ende die Kraft“, sagt Apollos-Trainer Jens Beese. Nach seiner Meinung haben die Coswiger die besseren Wechsel-Alternativen. „Aber, und das war uns wichtig, wir haben gefightet. Und so haben wir zu einem geilen Handballspiel beigetragen“, sagt der Übungsleiter.

Fernduell um die Medaillen

Tatsächlich ist das Derby beste Werbung für den Handball in der Verbandsliga. Und der Kampf der Lokalrivalen um die Podestplätze geht weiter – jetzt eben als Fernduell. Die Apollos als Zweiter haben auf den Vierten Coswig nur noch einen Vorsprung von einem winzigen Zähler. Die Coswiger können sich weiter aus eigener Kraft zumindest Bronze sichern. Am letzten Spieltag wird der Dritte aus Erdeborn in der Stadtsporthalle erwartet.