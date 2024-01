Thomas Pfennigsdorf blickt zurück auf 23 Jahre Pfarrdienst. Am 7. Januar 2024 wird der Theologe in der Wörlitzer Kirche St. Petri in den Ruhestand verabschiedet.

Wörlitz/MZ. - „Con te partirò“ ist ein italienisches Lied, das viele unter dem Titel „Time to say Goodbye“ kennen, gesungen von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. So erklang es 1996 bei einem Boxkampf von Henry Maske. Eine Instrumentalversion des Stückes gibt es am Sonntag, dem 7. Januar, in der Kirche St. Petri in Wörlitz. Um 14 Uhr beginnt dort ein Gottesdienst zur Verabschiedung von Thomas Pfennigsdorf aus dem Pfarrdienst. Nach 23 Jahren war der Theologe am 1. Dezember 2023 in den Ruhestand gegangen.