Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz startet in eine englische Woche. Das Heimspiel am Feiertag gegen die Freiberger Dachse ist im Abstiegskampf von sehr großer Bedeutung.

Pascal Beyer - hier in der Partie in Aschersleben - spielt für den SV Grün-Weiß eine gute Saison.

Wittenberg/MZ. - Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz kann sich nicht so richtig entscheiden: Wird am Dienstag in der Stadthallen Halloween oder das Reformationsfest gefeiert? Fakt ist, am Feiertag ab 17 Uhr ist ein wichtiges Spiel im Kampf um Klassenerhalt in der Mitteldeutschen Oberliga der Handball-Männer geplant.