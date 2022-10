Teurer Spaß: Pilzsammler parken in der Dübener Heide die Waldwege zu

Kein seltenes Bild in diesen Tagen: Entlang der B 2 am Eisenhammer parken Autos an den Einmündungen zu Waldwegen. Das ist verboten.

Eisenhammer/MZ - Man benötigt derzeit nicht unbedingt ein scharfes Auge, um mit randvollen Körben aus dem Wald heimzukehren: Massenhaft sprießen Steinpilze, Maronen und viele weitere essbare Pilze in den Wäldern der Dübener Heide - bei Weitem mehr als noch im vergangenen Jahr. Teilweise muss man sogar aufpassen, wo man hintritt. Das haben sich in diesen Tagen viele zunutze gemacht - und einen Ausflug in die hiesigen Wälder unternommen. Besonders am Wochenende haben „in jeder noch so winzigen Waldwegeinfahrt Autos geparkt“, ist dem Pilzberater Gerd Scholz aus Schköna aufgefallen, der von einem „Hype“ auf selbst gesammelte Pilze spricht. So viele Sammler wie seit Jahren nicht haben die Wälder nach Speisepilzen regelrecht abgegrast. Manche seien mit ihren Autos sogar tiefer in den Wald hineingefahren, um zu den „geheimen“ Pilzstellen zu gelangen. Dass man sich damit strafbar macht, wissen viele nicht. Wird man aber erwischt, ist das Bußgeld saftig - und die vermeintlich günstige Speisepilzmahlzeit wird ganz schnell richtig teuer.