Tesla kracht in Mercedes in Bad Schmiedeberg, großer Sachschaden

Bad Schmiedeberg - Am Mittwochnachmittag um 15.50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer die Kemberger Straße in Bad Schmiedeberg aus Richtung Zentrum in Richtung Ogkeln. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Tesla-Fahrer, welcher die Kemberger Straße in Richtung Zentrum befuhr und beabsichtigte, nach links auf die L128 abzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch das Auslösen des Airbags wurde die Beifahrerin des Tesla-Fahrers leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 35.000 Euro. (mz)