Termine gibt es in Kemberg telefonisch

Kemberg - „Wir sind mit den über 80-Jährigen durch“, verkündete Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) den Stand der Impfungen gegen das Corona-Virus. Im stadteigenen Impfzentrum „Goldene Weintraube“ werde jedoch weiter jeden Donnerstag geimpft, nun die über 70-Jährigen. Dafür hatte die Stadt jüngst erneut 1.200 Briefe an die betreffenden Einwohner verteilt.

Die Terminvergabe an Impfwillige erfolge ausschließlich telefonisch. Anders als bisher werden die Termine in der Reihenfolge vergeben, wie die Anrufe eingehen. Seelig bat jedoch um Geduld: „Die Telefonanlage sendet kein Besetztzeichen, wenn die Damen im Gespräch sind. Die Techniker sind da am Ändern.“ Ärgerlich findet es der Bürgermeister, dass manche Ungeduldige das Gebäude stürmen und die Damen dort beschimpfen.

Was bleibt in Kemberg, ist, dass Ehepartner mit geimpft werden, auch wenn sie das entsprechende Alter noch nicht erreicht haben sollten. Zudem würden auch künftig Ersatzpersonen benannt, falls Termine nicht eingehalten werden. „Wir haben mit den Ortswehrleitern gesprochen, dass wir auch auf Feuerwehr-Kameraden zurückgreifen können, falls Impfdosen übrig sind“, so Seelig. Es soll nichts verfallen. Was im Umkehrschluss nicht bedeute, dass jetzt alle Feuerwehrleute automatisch geimpft würden.

Eine klare Aussage gibt es von Torsten Seelig zu einem anderen Aspekt: „Wer seine Erstimpfung im Impfzentrum Wittenberg erhalten hat, bekommt dort auch die Zweitimpfung. Auch wenn er jetzt findet, dass Kemberg doch näher wäre. Wir können hier jedoch keine solchen Termine einschieben.“ Andererseits seien durchaus Kapazitäten da, in Kemberg generell mehr Leute zu impfen. Das wolle er bei der nächsten Telefonkonferenz mit dem Landkreis vorbringen. (mz)