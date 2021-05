Teenager crashen gestohlenen Chevrolet in Dabrun, flüchten zu Fuß

Ordentlich Ärger haben sich zwei 15 Jährige eingehandelt, die am Sonntag mit einem gestohlenen Auto verunglückt sind. Nach Zeugenangaben befuhr ein vorerst unbekannter Fahrzeugführer am Sonntagmorgen um 8.45 Uhr die Dabruner Straße aus Richtung Melzwig kommend in Richtung Dabrun.

In der Dabruner Dorfstraße kurz vor der Hausnummer 29 geriet das Fahrzeug ins Schleudern. In der weiteren Folge drehte sich das Fahrzeug in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront mit einem Zaun.

Anschließend durchbrach das Fahrzeug mit der Beifahrerseite weiter den Zaun und kam unmittelbar vor der Hauswand zum Stehen. Danach seien zwei Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle zu Fuß in Richtung Wachsdorf geflohen.

Bei der anschließenden Absuche durch die Polizei konnten beide Insassen auf einem Feld festgestellt werden. Es handelt sich dabei um zwei 15-jährige Jugendliche. Weiterhin wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen in Annaburg gestohlenen Chevrolet handelt.

Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen die beiden Jugendlichen wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu den einzelnen Tatumständen und –beteiligungen dauern an. (mz/red)