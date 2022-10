Tauziehen um Wittenberger Nachtlauf

Die erfolgreiche Veranstaltung wird in den sozialen Medien von zwei verschiedenen Gastgebern angekündigt. Auch die Termine im Mai sind unterschiedlich.

Wittenberg/MZ - Das ist ein Sport-Thriller. Der Ausgang ist völlig offen. Vom Happy-End bis zur Tragödie ist noch alles möglich. Hinter den Kulissen gibt es ein Tauziehen um den traditionellen und sehr erfolgreichen - zuletzt sind über 200 Teilnehmer am Start - Nachtlauf. Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz zieht an dem einen Ende des Seils und am anderen Ende zieht der Kreissportbund (KSB).