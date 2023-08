Knapp 30 Künstler aus verschiedenen Ländern lassen die Späne fliegen. Was die Gäste auf dem traditionellen Event in Tornau erleben.

Tornau/MZ - Am letzten Wochenende im Juli ist es für die Liebhaber der Kunst mit Kettensägen einfach ein Muss, den Gräfenhainichener Ortsteil Tornau zu besuchen. Trotz des regnerischen Wetters überraschte die Schar der Besucher am ersten Tag sogar Tornaus Ortsbürgermeister Udo Reiss. „Wir sind absolut zufrieden“. Am Ende konnte sich der Veranstalter über mehr als 4.000 Gäste freuen. Was bei knapp 30 Künstlern, die das interessierte Publikum beobachten konnte, eigentlich auch kein Wunder war.