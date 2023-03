Frühlingswerwachen in Wörlitz

Wörlitz/MZ - Nur ein einziger Gast hatte es am Sonnabend – zumindest in den ersten Stunden – noch nicht bis ins Gartenreich geschafft: die Sonne. Die gute Laune und die ersten Frühlingsgefühle ließen sich die Wörlitzer aber nicht nehmen. Gerade die Höhepunkte während der Eröffnung des „Frühlingserwachen im Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz“ am Wochenende waren sehr gut besucht.