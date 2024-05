Ein Diebstahl geht in Wittenberg für einen jungen Mann schief, weil das Opfer schnell reagierte. Der Mann wurde gefasst.

Diebstahl geht schief, weil das Opfer so reagierte

Tatverdächtiger in Wittenberg gefasst

Ein junger Mann wollte in Wittenberg einen Mann beklauen.

Wittenberg/MZ - Am 01. Mai gegen 17.40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter die Bauchtasche eines 48-jährigen Mann am Wittenberger Marktplatz zu entwenden.

Der Täter trat von hinten an sein Opfer heran und öffnete die Schnalle der Bauchtasche. Er konnte die Tasche aber nicht entreißen, weil der Geschädigte schnell reagierte und diese festhielt. Der Täter rannte auf der Juristenstraße in Richtung Mauerstraße davon. Auf Grund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten die Polizeibeamten vor einer Tiefgarage in der Mauerstraße einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen den 17-jährigen Jugendlichen aus Vorderasien wurde ein Strafverfahren eingeleitet.