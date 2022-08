Täter flieht von Wittenberger Tankstelle und lässt sich dabei filmen

Ein Mann beschädigt eine Tanksäule in Wittenberg. Statt wie von der Mitarbeiterin aufgefordert auf die Polizei zu warten, fährt er davon.

WITTENBERG/MZ - Möglicherweise hat der Fahrer eines weißen Kleinwagens am Sonntagvormittag nicht daran gedacht, dass Tankstellen mit Kameras ausgerüstet sind. Vielleicht hatte er es auch nur eilig.

Das wird die Polizei herausfinden, denn das Autokennzeichen ist registriert (siehe oben). Gegen 9.30 Uhr hatte er beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Berliner Straße in Wittenberg den Prallschutz der Tanksäulen beschädigt. Trotz der Aufforderung der Tankstellenmitarbeiterin, am Unfallort zu warten, verließ er den. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.