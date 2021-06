Täter-Duo randaliert und beleidigt Ausländer, Hund beißt Polizisten in Wittenberg

Wittenberg - Am Samstagabend ereigneten sich in der Wittenberger Lerchenbergsiedlung mehrere Straftaten unter Tatbeteiligung eines 32- und eines 26-jährigen Mannes aus der Lutherstadt Wittenberg. Wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost in Dessau-Roßlau auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung am Montag mitteilte, begingen die beiden Beschuldigten innerhalb eines Zeitraums von etwa zwei Stunden mehrere Sachbeschädigungen sowie eine Körperverletzung und „mehrere Ehrverletzungsdelikte gegenüber Dritten“.

Nach MZ-Informationen soll es sich bei diesen „Dritten“ um Menschen ausländischer Herkunft handeln. Zudem fiel das Duo durch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Als die Polizei die Tatverdächtigen ergriff, wurde ein 19-jähriger Polizeivollzugsbeamter von einem Hund gebissen. Die beiden sind polizeilich noch nicht wegen Straftaten mit politischer Motivation in Erscheinung getreten.

Der Polizist wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. Die Beschuldigten wurden zur „Abwehr weiterer Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ in polizeilichen Gewahrsam genommen. Sie befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz)