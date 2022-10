Tanz im Stile der 20er Jahre

Den teils prominenten Gästen merkte man die Begeisterung nach der langen Pandemie-Pause an.

Die Ehepaare Haseloff (links) und Lehmann in Abendgarderobe.

Bad Schmiedeberg/MZ - Dekorativ behütete Damen und Herren in stilvoller Abendgarderobe flanierten am Samstagabend über den Kurplatz von Bad Schmiedeberg, um kurz darauf stilvoll mit dem für jeden Gast persönlich ausgerollten roten Teppich vom Pagen Hubert empfangen zu werden. Die Eisenmoorbad Kur GmbH hatte eingeladen und so öffnete das Kurhaus seine Pforten zum traditionellen Kurhausball 2022.