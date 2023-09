Einer Gruppe des „Tanzhaus by Nina Ober“ nimmt am Wettbewerb der europäischen Route der Industriekultur teil.

Gräfenhainichen /MZ - Annik, Rica, Lara, Emma, Lynn und Hanna vereint eine Gemeinsamkeit – die Liebe zum Tanzen. Dieser Liebe gehen sie im „Tanzhaus by Nina Ober“ nach. Gemeinsam mit der Chefin stehen sie am Sonntagmorgen auf dem Dach des Absetzers Medusa in Ferropolis. Sie performen in diesem Jahr das Tanzevent „work it out“ des Erihs, „European Route of Industrial Heritage“, dessen Mitglied Ferropolis ist. Im Jahr 2018 wurde dieses Event aus der Taufe gehoben als Hauptbeitrag zum damaligen Europäischen Kulturerbejahr. Es fand riesigen Anklang bei den Mitgliedsstandorten und den Jugendlichen. Denn die sollen es sein, die die Geschichte der Industriekultur ins Hier und Heute rücken. Eben durch ihre künstlerischen Ausdrucksweisen.