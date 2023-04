Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch kündigt Verkostungen zur Eröffnung des Mini-Supermarkts an. Der nimmt am 20. April seinen Betrieb auf.

Tante-Enso-Laden wird in der Parkstadt eröffnet

Einkaufen in Wörlitz

Erika Miertsch im Tante-Enso-Geschäft in Wörlitz: Der Mini-Supermarkt wird am 20. April eröffnet.

Wörlitz/MZ - Zur Eröffnung des Mini-Supermarktes von „Tante Enso“ wird am Donnerstag, dem 20. April, um 12 Uhr nach Wörlitz eingeladen. „Nach dem symbolischen Durchschneiden des roten Bandes und dem Auslösen der obligatorischen Konfetti-Kanone sind alle herzlich eingeladen, sich im Laden umzuschauen, zu informieren und einzukaufen“, heißt es in einer Mitteilung von „myEnso“. Auch sollen Tante Enso-Mitarbeiter im Laden für Fragen rund um das Einkaufsangebot bereitstehen. Vor dem Laden in der Erdmannsdorffstraße soll ein kleines Rahmenprogramm stattfinden.