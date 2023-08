Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch zieht vier Monate nach der Eröffnung eine positive Zwischenbilanz. Was sie sich noch vorstellen kann.

Laden in Wörlitz

Ein reichhaltiges Angebot erwartet Kunden bei „Tante Enso“ in Wörlitz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ - Ungefähr vier Monate nach der Eröffnung des „Tante Enso“-Ladens in Wörlitz hat Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch (CDU) eine positive Zwischenbilanz gezogen. Das Geschäft an der Erdmannsdorffstraße, in dem mit einer speziellen Genossenschaftskarte eingekauft und bezahlt werden kann, belege auf der Beliebtheitsskala der bisher von „Myenso“ ins Leben gerufenen Läden einen der vorderen Plätze.