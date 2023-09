Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Salus-Tagesklinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche begeht 2023 ihr 20-jähriges Bestehen. Gefeiert wird das am 27. September mit einer Fachtagung zum Thema „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder doch?!“, zu der einer Mitteilung zufolge rund 200 Teilnehmer erwartet werden: überwiegend Fachleute, „die am Hilfesystem für psychisch belastete Familien beteiligt sind oder diese Expertise in ihre Arbeit einbeziehen wollen“. In den Blick genommen werden demnach theoretische Grundlagen sowie praxisbezogene Interventions- und Präventionsmöglichkeiten in der familientherapeutischen Arbeit mit Kindern von psychisch kranken Eltern.

Belastet und gestört

„Wir sind in unserer täglichen Arbeit mit immer komplexer belasteten und gestörten Familiensystemen konfrontiert“, schildert Steffen Orzessek, Psychologischer Leiter der Tagesklinik Wittenberg, einen Beweggrund für die gewählte Thematik. Nach der Art der Belastungen und Störungen befragt, erklärt er gegenüber der MZ: „Wir sehen seit vielen Jahren eine Zunahme des Schweregrades der psychischen Erkrankungen unserer Kinder und Jugendlichen sowie immer häufiger auch psychisch erkrankte Eltern, die aufgrund der eigenen Belastung ihre Elternrolle oft nicht ausreichend ausfüllen können.“ Um diesem Bedarf gerecht zu werden, werde trägerübergreifend mit der Klinik Bosse eine Familientagesklinik, in der psychisch erkrankte Kinder mit ihren psychisch erkrankten Eltern gemeinsam behandelt werden können, geplant. Eine Vorstellung des aktuellen Planungskonzepts insoweit soll während der Fachtagung erfolgen.

Angesprochen auf die Rolle der Corona-Pandemie betont Orzessek: „Ganz aktuell in den letzten beiden Jahren sehen wir eine Verschärfung der Symptomatik im Bereich von Angsterkrankungen und Depressionen mit daraus folgender Schulvermeidung.“ Ein Zusammenhang zu den Lockdowns während der Pandemie sei „stark zu vermuten“. Die Kinder und Jugendlichen, die sowieso schon schüchtern und sozial unsicher waren, seien aufgrund unterbrochener sozialer Beziehungen „in einen Vermeidungszustand geraten, den aufzulösen eine herausfordernde Aufgabe ist“.

Großes Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet der Tagesklinik umfasse den Landkreis Wittenberg und die angrenzenden Kreise Anhalt-Bitterfeld, Nordsachsen, Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark sowie die Stadt Dessau. Die Einrichtung in der Puschkinstraße gehört zum Salus-Fachklinikum Bernburg und dort zur Abteilung für teilstationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie, deren chefärztliche Leitung Kirstin Palm hat. Auch die Tageskliniken in Dessau und Bernburg gehören dazu. Mit der geplanten Etablierung einer Familientagesklinik in Wittenberg sowie einer ebenfalls geplanten Tagesklinik im Harz „sind wir teilstationär in der Region gut aufgestellt“, so Orzessek.

Eine Liste des Wandels

Auf die Frage nach Veränderungen der Arbeit in 20 Jahren antwortet der leitende Psychologe der Wittenberger Tagesklinik: „Wir sind ein relativ stabiles Team und können uns in unserer täglichen Arbeit sehr gut auf einander verlassen.“ Das helfe auch, mit neuen Herausforderungen umzugehen. Die Liste des Wandels sei lang: Stärkere, komplexere Störungen der Kinder und Jugendlichen, Einfluss des Smartphones und Social Media, stärkere soziale Vergleichsprozesse mit potenziell krankmachender Auswirkung, die Zunahme von Patientinnen und Patienten etwa mit Transgender-Themen, aber auch die Zunahme von Bürokratie und Dokumentationspflichten sind einige Beispiele, die Orzessek nennt.

Die Tagesklinik sei aufgrund des Bedarfes stetig gewachsen – von zwölf Behandlungsplätzen auf 16, auf 18 und aktuell auf 20. Geblieben sei ein „bindungsorientierter Therapieansatz, der neben der reinen Symptombehandlung das Persönlichkeitswachstum im Fokus hat und vom Team mit viel Herz und Kompetenz getragen wird“, so Orzessek zur MZ. Und um auch noch einmal auf das Motto „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder doch?!“ für den Fachtag zu kommen: „Wir haben dieses Sprichwort als Überschrift gewählt, da es auf den Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung bei Eltern und sich in der Folge entwickelnder psychischer Erkrankung bei den Kindern hinweist.“ Die Studienlage sei eindeutig, „es spielen sowohl genetische als auch psychische und soziale Faktoren eine Rolle, die diese Weitergabe psychischer Erkrankungen begünstigen“. Den Zusatz „Oder doch?!“ habe man gewählt, da es zur Tagung auch darum gehen soll, wie der Kreislauf durchbrochen werden kann.

Etwa 1,5 Millionen Betroffene bundesweit

Wie es in einer Mitteilung der Salus-Tagesklinik Wittenberg heißt, sind nach Schätzungen der Bundespsychotherapeutenkammer in Deutschland circa 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche von schweren seelischen Störungen eines oder beider Elternteile mit betroffen. Dazu gehören beispielsweise Psychosen, schwere Depressionen oder Abhängigkeitserkrankungen. Für die Kinder sei dies mit erheblichen emotionalen Problemen verbunden, da sie sich zumeist verunsichert und manchmal auch schuldig fühlen. Nicht selten kämen körperliche Vernachlässigung und soziale Verwahrlosung hinzu. „Oftmals übernehmen diese Mädchen und Jungen verfrüht Verantwortung für familiäre Aufgaben“, heißt es weiter. „Wir müssen alles dafür tun, damit betroffenen Familien möglichst frühzeitig die notwendigen Hilfen zur Verfügung stehen“, so der leitende Tagesklinik-Psychologe Steffen Orzessek.

Die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie in Wittenberg wurde 2003 als Außenstelle des Salus-Fachklinikums Bernburg eröffnet. Sie verfügt über 20 Plätze. Aufgenommen werden Mädchen und Jungen im Alter zwischen circa fünf und 18 Jahren. Diagnostiziert und behandelt werden den Angaben zufolge nahezu alle Störungen und Erkrankungen aus dem Fachgebiet.