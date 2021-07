Tag der offenen Tür in Vockerode

Die Freiwillige Feuerwehr lädt zu einem Tag der offenen Tür. Nicht nur der stellvertretende Leiter ist begeistert. Was den Besuchern geboten wird.

Großes Interesse fand die Fahrzeugpräsentation vor dem neuen Gerätehaus in Vockerode.

Vockerode - Je größer die Neugier desto stärker der Andrang. Auf diese simple Formel lässt sich der Tag der offenen Tür bringen, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Vockerode am vergangenen Sonnabend eingeladen hatte. Ziemlich oft war zu hören, dass der Zuspruch die zuvor gehegten Erwartungen doch sehr übertraf. Nein, langweilig sollte es den Besuchern des neuen Domizils am Baumschulenweg in Vockerode nicht geworden sein.

Besichtigung möglich

„Es war ja ewig nichts. Die Menschen haben sich doch vielleicht danach gesehnt, dass es wieder mal so eine Veranstaltung gibt. Und es ist ja auch etwas zum Vorzeigen“, meinte Vockerodes Ortsbürgermeister Rüdiger Schmidt (SPD). Von Seiten der Kameraden, die einige Freizeit geopfert hatten, das Umfeld auf Vordermann zu bringen, war jedenfalls vorgesorgt worden, dass unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen auch eine Besichtigung im Innern des Depots möglich war.

Die Mitglieder der Hundestaffel zeigten den zahlreichen Gästen mit verschiedenen Übungen ihr Können und den Leistungsstand. (Foto: Thomas Klitzsch )

Auf Dauer wären die Container-Lösungen am alten Standort, dem ehemaligen Kraftwerksgelände, nicht mehr tragbar gewesen, erinnerte der stellvertretende Ortswehrleiter Carsten Schaumlöffel. Jetzt seien die Räume so aufgeteilt worden, dass das Führungspersonal von Einsatzabteilung, derzeit 38 Köpfe zählend, Rettungshundestaffel und Jugendfeuerwehr eigene Schreibtische habe. „Es ist insgesamt nicht 100, sondern 1.000 Prozent besser“, so Schaumlöffel.

Unterwegs auf der Elbe

Einige Touren auf der Elbe unternahm derweil Ortswehrchef Holger Schmidt mit dem Rettungsboot, das seit Anfang Oktober 2019 zur technischen Ausstattung der Wehr gehört. Dessen Präsentation könne helfen, weiteren Nachwuchs zu gewinnen, meinte der Vockeroder. Das Flachkielboot, inklusive des Trailers und der technischen Ausrüstung für knapp 65.000 Euro in Dienst gestellt, ist 6,50 Meter lang, verfügt über eine Bugklappe und bietet bis zu neun Personen Platz.

Die Hüpfburg erfreute besonders die kleinen Gäste. (Foto: Klitzsch)

Beladen werden kann es mit einer bis zu 1.600 Kilogramm schweren Last. Sein Motor bringt es auf 150 PS. Imposant auch die vom Stellplatz ins Freie gefahrene Drehleiter. Sie hat eine Korbbodenhöhe von 40 Metern und verfügt über ein Aufnahmesystem für eine Krankentrage. Im Ernstfall wäre es zudem möglich, mit ihrer Hilfe Lasten bis zu zwei Tonnen anzuheben. Wie Gerätearbeit mit Vierbeinern funktioniert, zeigten auf einem schattigeren Teil des Areals verschiedene Mitglieder des Teams der Rettungshundestaffel. Für die Vierbeiner ging es zum Beispiel über eine Lei-ter, eine Fassbrücke und eine Wippe.

Hohe Anforderungen

„Wenn es auf die Suche nach Verschütteten geht, müssen die Tiere ja über beweglichen Untergrund“, erläuterte Dieter Albrecht die Anforderungen. Und in einem Tunnel, der aus einer schweren Lkw-Plane besteht, kann mit den Hunden das Vorkämpfen in einem sich verengenden Hindernis geübt werden. Wird sonst auf dem Platz am Wörlitzer Berting trainiert, konnte das Publikum die Leistungen der Truppe nun haut- respektive fellnah honorieren.

Oskar möchte vielleicht auch einmal in die Feuerwehr. (Foto: Klitzsch)

Wer sich in die Staffel einbringen möchte, muss übrigens nicht bloß Herzblut investieren. Man schaue sich potenziellen Nachwuchs meist sechs Monate und länger an, erzählte Albrecht. Bei Einsätzen sei zuverlässiges Agieren im Team das A und O. „Es gab in letzter Zeit recht viele Interessenten“, fügte Karola Juling hinzu. „Aber man darf nicht vergessen, dass dieses Hobby sehr zeitintensiv ist.“ Abgerundet wurde der gelungene Tag der offenen Tür durch Bastel-Stationen, eine Hüpfburg und die mit viel Beifall bedachten Auftritte der Line Dancer und der Gruppe „Drums Alive“. (mz)