Tag der Freude für Abtsdorf

Abtsdorf - Markus Horsch ist offensichtlich völlig überrascht. „Ich kann es nicht fassen“, sagt der Abtsdorfer Fußball-Abteilungsleiter. Das Verbandsgericht hat die Rechtsauffassung vom SV Graf Zeppelin bestätigt. Demnach ist der Vorstandsbeschluss des Landesverbands zum Einfrieren des Landespokals und zur Ansetzung des Qualifikationsspiels zwischen HFC und Magdeburg zum Einzug in den lukrativen DFB-Pokal rechtswidrig. Gegen diese Entscheidung des Verbandsgerichts sind keine Rechtsmittel mehr möglich. Das Urteil ist demnach rechtskräftig. Abtsdorf erhält die Berufungsgebühren zurück. Die Kosten für das Verfahren trägt der Landesverband.

„Natürlich bin ich glücklich darüber, dass uns Recht gegeben wurde. Im Sinne des Amateurfußballs ist es eine gute Entscheidung. Allerdings bin ich auch ein Stück weit traurig, dass ein Gericht dies erst entscheiden musste“, sagt Horsch.

„Es ist ein Tag der Freude“, sagt auch Torsten Buse. Der Abtsdorfer Anwalt ist seit Jahren ein anerkannter Spezialist für Vereinsrecht. „Im Kern geht es darum, dass ein Vorstandsbeschluss nicht ausreicht. Nur ein Verbandstag hätte die Pokalentscheidungen treffen können“, erläutert der Jurist der MZ. Bei einem solchen Verbandstag seien Vertreter aller Vereine stimmberechtigt. Allerdings seien zu einer Videokonferenz nur die noch im Cup befindlichen Vereine eingeladen worden, erläutert Buse, dessen Arbeit nicht einfach war. Nach eigenen Angaben habe er erst am Donnerstag Akteneineinsicht erhalten und viele weitere Mängel entdeckt. Deshalb sei so ein Urteil „vielleicht mal notwendig gewesen“.

Verband bekräftigt Votum

Vertreter des Präsidiums wollten auf MZ-Anfrage kein Statement zu den Ereignissen abgegeben. Es wurde auf eine Pressemitteilung verwiesen. „Unter Berücksichtigung der Entscheidung des Verbandsgerichtes sowie der Abwägung der Interessen der überwiegenden Mehrheit der sich noch im Pokalwettbewerb 2020/2021 befindlichen Vereine bekräftigt das Präsidium seine Entscheidung vom 19. April“, erklärt Pressesprecher Sebastian Möbius. Dieses Datum (19. April) spielte bisher im Rechtsstreit überhaupt keine Rolle. „Wir haben uns an diesem Tag, verständigt, das Qualifikationsspiel bei der Videokonferenz vorzuschlagen“, sagt Vizepräsident Jörg Bihlmeyer auf MZ-Nachfrage. Die Variante wird dann am 20. April vorgestellt und führt schließlich zum Beschluss, der vom Verbandsgericht am Freitag als rechtswidrig gekippt wurde.

Trotzdem erklärt Möbius: „Das Qualifikationsspiel zur Ermittlung des Teilnehmers an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg am Samstag in Halberstadt wird durchgeführt“. Die Argumention überrascht. „Die Begegnung kann ausgetragen werden. Aber es ist ein Spiel ohne Wert“, sagt Buse dazu. Und so stehen sich am großen Finaltag der Amateure die beiden einzigen Proficlubs Sachsen-Anhalts gegenüber. Das Duo hat zusammen im bisherigen Cup-Wettbewerb null Partien bestritten. Die Abtsdorfer, die sich über den Kreispokal qualifiziert haben, mussten bis zum Achtelfinale sieben Hürden meistern. Dafür musste Kraft und Geld investiert werden. Es geht in der Auseinandersetzung vor allem um die Beteiligung der Amateure an den Erlösen ihres Cups. Horsch glaubt, nicht nur für die Mehrheit der sich noch im Cup befindlichen Teams, sondern für alle Vereine gepunktet zu haben.

Satzungen nicht beachtet

Der Rechtsstreit ist zwar beendet, aber das Thema wird den Verband noch eine Weile beschäftigen. Schließlich bleiben viele Fragen offen. Keiner kann sagen, wie es weiter geht. Und auch der Urteilsspruch muss noch ausgewertet werden. So hat das Sportgericht - also die erste Instanz - die Abtsdorfer Rechtsmittel als unzulässig abgeschmettert. Für die gerügten Vollmachtsmängel zeigte zumindest das Verbandsgericht kein Verständnis. Dafür werden umfangreiche Fehler bei der Beschlussfassung aufgelistet. Der Verband soll Regelungen aus Satzungen und Spielordnungen nicht beachtet haben.

In Thüringen wurde ebenfalls eine Ansetzung beschlossen. Doch auch dieses Votum wurde von einem Sportgericht gekippt. Der Verband hat daraufhin seine Teilnahme am Finaltag der Amateure abgesagt. Jetzt gibt es eine sportliche Lösung für den Teilnehmer am DFB-Pokal. Dafür ist noch Zeit bis zum am 6. August. (mz)