Südliche Wallanlagen in Wittenberg Stadt reißt Laube ab und will nun neue Wege errichten

Nach dem Abriss einer Laube in einem ehemaligen Pachtgarten in Wittenberg wird weiter umgestaltet. Die Arbeiten hatten sich verzögert, weil Fledermäuse in der Laube nisteten. Wie es jetzt weitergeht.