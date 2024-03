Wittenberg/Gräfenhainichen/DUR. - Bereits seit Donnerstag ist die Polizei auf der Suche nach einem 41 Jahre alten Vermissten aus Jüdenberg, einem Ortsteil von Gräfenhainichen. Nun wird die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche gebeten.

Demnach soll der 41-jährige Matthias M. letztmalig am 21. März gegen 19 Uhr am Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Lutherstadt Wittenberg gesehen worden sein. Seitdem fehle von ihm jede Spur, heißt es.

So sieht Matthias M. aus:

170 cm bis 180 cm groß

schmales Gesicht

graue Haare

bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem Cap

schwarze Tasche

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/469-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.