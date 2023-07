Ein Coswiger verfolgt einen Dieb in Wittenberg. Als er diesen zu stellen versucht, wird er geschlagen. zwei weitere Männer helfen dem Tatverdächtigen bei der Flucht mit dem Diebesgut. Die Polizei sucht nun die drei Täter und Zeugen.

Mann verfolgt Dieb in Wittenberg und wird geschlagen - Täterbeschreibung im Text

Ein Coswiger verfolgt einen Dieb in Wittenberg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wittenberg/MZ - Polizei und Staatsanwaltschaft führen seit vergangenen Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Ein 36-jährigen Mann aus Coswig wurde dabei verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich ein bislang unbekannter, männlicher Täter gegen 16:45 Uhr in einem Baumarkt in der Dessauer Straße in Wittenberg. Er soll mehrere Werkzeuge aus der Auslage entnommen und damit das Geschäft verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen.

Schlägerei zwischen den Männern

Der Polizei zu Folge nahm der Coswiger dies wahr und folgte dem Unbekannten, welcher sich auf dem Elberadweg in Richtung Rheinstraße entfernte. Dort konnte der Mann von dem Coswiger gestellt werden. In der Folge soll es zwischen den beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in dessen Verlauf der unbekannte Täter versucht habe, den Mann aus Coswig mit einem Gegenstand zu schlagen. Dem Geschädigten sei es gelungen, den Angriff abzuwehren, jedoch traf ihn der Dieb mit einen Faustschlag im Bereich des Hinterkopfes.

Als der Tatverdächtige danach von dem Geschädigten überwältigt und zu Boden gebracht werden konnte, seien zwei weitere, ebenfalls unbekannte, männliche Täter hinzugekommen. Ihnen soll es gelungen sein, den am Boden liegenden Unbekannten durch Körpergewalt zu befreien. Anschließend entfernten sich die drei Täter mit einem Teil des Diebesgutes in Richtung der Rheinstraße / Dessauer Straße. Der 36-jährige Coswiger wurde leicht verletzt.

Zu den unbekannten Tätern liegen folgende Angaben vor:

Unbekannter Täter 1

ca. 17 Jahre alt

ca. 1,70 m groß

dunkles, längeres Haar

Bekleidung: schwarze Jacke und schwarze, lange Hose

Unbekannter Täter 2

ca. 25 Jahre

ca. 1,85 – 1,90 m groß

braunes Haar

Tätowierungen im Bereich der Arme und des Rückens

Bekleidung: helles, ärmelloses Shirt

Unbekannter Täter 3:

schwarzes Haar

Bekleidung: graues Shirt

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zur Identität der drei Tatverdächtigen geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter 03491/4690 zu melden. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.