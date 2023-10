Wittenberger Kicker stehen am Wochenende vor interessanten Aufgaben Sturzgefahr für den Spitzenreiter

Piesteritz will in der Fußball-Landesliga beim Tabellenführer in Zerbst punkten. Das Derby am Sonntag in Kemberg verspricht Spannung. Elster will im Prestigeduell die Wende.