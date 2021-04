Sturm über Straach

Wittenberg - Mit deutlichen Worten hat Straachs Ortsbürgermeister Klaus Eckert (Freie Wähler) nun auch in Wittenberg die Debatte um das „Repowering“ der deutschen Windkraftanlagen eröffnet. Eckert äußerte sich im vorletzten Tagesordnungspunkt „Informationen“ der Stadtratssitzung vom Mittwoch und bezog sich auf eine kleine Meldung der MZ vom 9. April, in der es um die Anlagen im Straacher Ortsteil Berkau ging: Die Stadt Wittenberg sei für erneuerbare Energien und begrüße auch ein Repowering in Straach, war dort zu lesen.

Beide Aussagen sind einer öffentlichen Informationsvorlage entnommen, die den Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzung in Straach am 8. April und der Stadtratssitzung beigefügt war. „Ich bin kein Gegner der Windkraft, aber die Bevölkerung muss etwas davon haben“, sagte Eckert an die Adresse der Stadtverwaltung gerichtet. „Der überwiegende Teil der Dorfbewohner lebt mit den Anlagen“, so der Ortsbürgermeister weiter, „obwohl wir tagtäglich mit den Belastungen zu kämpfen haben“.

Bei der Aufstellung der derzeitigen Windkraftanlagen in Berkau war Straach noch eigenständige Gemeinde gewesen. Insgesamt 1,2 Millionen Euro habe man seinerzeit von Investor Prokon über 20 Jahre hinweg bekommen sollen, wegen der Eingemeindung nach Wittenberg dann aber leider nur einen Teil davon nutzen können.

Oberbürgermeister Torsten Zugehör (pl.) erklärte, auch die Stadt habe ein Interesse daran, dass die Bevölkerung profitiere, wenn es zum Repowering kommt, sprich, die Anlagen durch leistungsstärkere ersetzt werden. Konkrete Pläne gibt es laut Bürgermeister Jochen Kirchner dafür noch nicht. Anlass für die Informationsvorlage war eine Handreichung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. (mz/Irina Steinmann)