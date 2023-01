Mitnetz konnte den Defekt noch am Abend beheben. Die letzten Haushalte sollen laut Unternehmen gegen 17:30 Uhr wieder am Netz gewesen sein.

Gräfenhainichen/MZ - Die Stromversorgung in Gräfenhainichen, Möhlau und Zschornewitz ist nach Angaben des Betreibers Mitnetz am Abend wiederhergestellt worden. Um 15.40 Uhr waren knapp 2.000 Kunden in der Stadt von einem Stromausfall betroffen. Eine Ursachensuche der Mitarbeiter vor Ort habe einen Kabelfehler zwischen den Stationen „Möhlau Am Park“ und „Möhlau Sägewerk“ ergeben. Wie dieser zustande gekommen sei, durch Fremdeinwirkung oder einen technischen Fehler, sei noch unklar.

Gegen 17:36 Uhr sollten die letzten Stromkunden wieder versorgt worden sein, hieß es von einem Sprecher. Am Mittwoch solle das defekte Kabel vollständig repariert werden.