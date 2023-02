Strom in Vockerode stammt zu 86 Prozent aus erneuerbaren Energien

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Manchmal, fand Rüdiger Schmidt (SPD) vor seinen Stadtratskolleginnen und -kollegen, manchmal gebe es so gar keinen Grund, mit hängenden Ohren durch die Gegend zu laufen. Der Ortsbürgermeister Vockerodes machte dies an den Zahlen fest, die er von der Envia-M erhielt. Der Kommunalpolitiker hatte an den Energieversorger geschrieben und um Informationen gebeten, die zur Strom-Erzeugung und dem Verbrauch von Elektroenergie verfügbar waren.