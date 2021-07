In Coswig wurde ein Strohballen angezündet und in einen Bach gerollt.

Coswig - Nach ersten Erkenntnissen entzündeten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr in Coswig, Walberg, einen Strohballen und rollten diesen in den nahegelegenen Bach. Dadurch kam es zu starker Rauch-, jedoch zu keiner Flammenentwicklung.

Es waren insgesamt acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Coswig im Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. (mz/red)