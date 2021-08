Strohballen am Damm zwischen Dabrun und Pratau in Flammen

An gleich drei Stellen brannten am Samstagmorgen Strohballen am Elbedamm zwischen Dabrun und Pratau. Betroffen waren insgesamt sieben Ballen.

Dabrun/Pratau - Zum Löschen eines Feldbrands musste die Feuerwehr am Samstagmorgen in die Elbaue ausrücken. Zwischen Dabrun und Pratau brannten an drei Stellen Strohballen. Die Feuerwehrleute aus Dabrun, Wartenburg und Kemberg waren am Morgen kurz vor halb sieben alarmiert worden und hatten sich sich dann um gleich drei Brandstellen zu kümmern. Insgesamt waren sieben Strohballen betroffen, die entlang des Elbedamms brannten.

Nach knapp einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (mz)