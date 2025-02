In Coswig sind drei Hundebesitzer in Streit geraten, nachdem ein Hund zwei andere angegriffen haben soll. Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalter.

Streit nach Hundeattacke: Drei Halter in Coswig verletzt

Coswig/MZ - Im Beethovenring in Coswig gerieten nach Polizeiangaben am Dienstagabend drei Hundehalter aneinander. Weil der Hund eines 66-jährigen Mannes an einer zu langen Leine augenscheinlich die Hunde eines 69-jährigen Mannes und einer 57-jährigen Frau angriff, wehrte der ältere Mann diesen Hund ab.

Dies habe daraufhin zu einem Handgemenge zwischen allen drei Beteiligten geführt, wobei sich die Personen leicht verletzten. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet. Zumindest die drei Hunde gingen unversehrt aus der Auseinandersetzung hervor.