Wittenberg/MZ/mac. - Der Streik der Lokführer hat Konsequenzen für Unternehmen, auch für SKW Piesteritz. Das bestätigt Sprecher Christopher Profitlich gegenüber der MZ. „Schwefelsäure erhalten wir per Bahn.“ Und um einen Waggon zu ersetzen, bräuchte es 40 bis 50 Laster. Also schwer machbar, so Profitlich. Noch schwieriger verhalte es sich mit Ammoniak, das ausschließlich per Bahn transportiert werden darf. Er verweist auch auf die Hochlaufphase nach Abschluss des Streiks. Wie hoch die Schäden sind, sei noch nicht zu beziffern: „Wir müssen auf jeden Fall hinreichend flexibel sein.“