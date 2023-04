Anwohner der Friedrich-Engels-Straße in Wittenberg müssen weiter durch riesige Schlaglöcher fahren. Schuld sind laut Stadt die Baupreise.

Straßenbau in Wittenberg verzögert sich

Baustellen in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Die geplante Erneuerung der Friedrich-Engels-Straße in Wittenberg verzögert sich. Ursprünglich sollten Anfang dieses Monats die Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht werden, es habe sich allerdings eine „erhebliche Erhöhung der Baukosten“ ergeben. Dies erklärte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) in der vergangenen Woche im Stadtrat. Damit sei für die Maßnahme im Haushalt noch keine finanzielle Deckung vorhanden. Die kleine unbefestigte Straße am Rand der Altstadt unweit der Kreisverwaltung ist ein berüchtigtes Schlaglochmonster. Auch wenn sie immer mal wieder „geschoben“ wird, bilden sich nach Niederschlagen schier bodenlose Pfützen – die freilich praktischerweise Durchgangsverkehr abschrecken.