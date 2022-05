Straßen sind Thema im Stadtrat von Oranienbaum

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Der Stadtrat von Oranienbaum-Wörlitz hat der Zusammenlegung der Straßen „Weg am Prinzenstein“ und „Verbindungsweg von L133 zum Prinzenstein“ zugestimmt. Die Entscheidung fiel einstimmig auf der jüngsten Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend im Gemeindezentrum von Vockerode. Der neue Name lautet Am Prinzenstein. Hintergrund war eine Anfrage des Wasserzweckverbandes Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode vom Juni 2021 nach seiner korrekten Postanschrift, insbesondere für die Kläranlage. Eine Prüfung hatte ergeben, dass für den Prinzenstein nie eine Hausnummer beantragt wurde. Probleme bei der Postzustellung, an die der Stadtratsvorsitzende erinnerte, dürften nun bald Geschichte sein. Die Kläranlage werde künftig die Anschrift Am Prinzenstein 1 erhalten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<