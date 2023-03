An der Verbindung zum Hauptbahnhof fehlt das letzte Stück. Was die Stadt zum unfertigen Weg sagt.

Straße in Wittenberg endet in Schlammlöchern

WITTENBERG/MZ - Was nutzt der schönste Verbindungsweg, wenn er nicht komplett ist? Diese Frage stellt sich ein MZ-Leser aus der Wittenberger Elstervorstadt, der öfters zwischen dem Hauptbahnhof und der Kirchhofstraße unterwegs ist. Mit der Eröffnung des Ost-Tunnels vor einigen Jahren wurde seitens der Stadt auch ein beleuchteter Fuß- und Radweg in die Elstervorstadt angelegt. Er endet allerdings, bevor er den Anschluss zur Kirchhofstraße erreicht, nämlich an dem villenähnlichen Wohnhaus, vor dem sich die Straße in zwei Teile gabelt.