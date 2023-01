Auf einem Feldweg bei der Coswiger Marina hat eine Frau zwei ausgesetzte Hundewelpen in einem Karton entdeckt. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Täter unter Telefon 03491/4690 um Mithilfe.

Coswig/MZ - So hat sich Nicole Krauthahn den Start in den Mittwoch nicht vorgestellt. Auf der täglichen Morgenrunde mit ihrem Hund entdeckt sie auf einem Feldweg bei der Coswiger Marina zwei nur wenige Wochen alte Welpen, die dort in einem Karton ausgesetzt worden sind. „Sie haben gezittert und gejammert“, berichtet Krauthahn.