In der Nacht zum Donnerstag haben laute Huptöne viele Wittenberger aus dem Schlaf gerissen. Was der Grund ist und warum die Warnsignale nachts erfolgen müssen.

Störende Geräusche in der Nacht: Warum hupt es ständig in Wittenberg?

Wiederholte laute Huptöne sorgen in der Nacht als Lärmbelästigung in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Von wiederholten lauten Huptönen sind in der Nacht zum Donnerstag zahlreiche Anwohner in Wittenberg geweckt worden. Die MZ hat sich bei der Deutschen Bahn erkundigt, was die Ursache für die nächtliche Lärmbelästigung ist.