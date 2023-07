Stippvisite in der Verpackungsindustrie - Liberaler besucht Unternehmen in Coswig

Coswig/MZ - Geschäftsführer Thomas Seydler hat am Ende einen Punkt daraus gemacht, das gesamte Gespräch in ein etwas optimistischeres Licht zu rücken. „Wir blicken positiv in die Zukunft“, zieht er ein Fazit für die Coswiger Wellpappe und Papierverarbeitung GmbH. „Wir sind der Meinung das Verpackungen weiterhin gebraucht werden. Wir erzielen nach wie vor etwas Gewinn und wir sind nach wie vor bereit zu investieren“, informiert er seinen Gesprächspartner, Marcus Faber. Der FDP-Bundestagsabgeordnete besuchte am Montagmorgen im Rahmen seiner Sommertour das traditionsreiche Coswiger Unternehmen.