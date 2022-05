Stiftung in Wittenberg startet neue Reihe

Wittenberg/MZ - Die Cranach-Stiftung Wittenberg startet eine neue Reihe. Unter dem Motto „Cranachs Erben. Ausstellungen junger Künstlerinnen und Künstler“ sollen künftig Arbeiten von ebendiesen präsentiert werden. „In unregelmäßiger Folge“, wie die Kunsthistorikerin der Stiftung, Marlies Schmidt, erklärt.

Empfang ist geplant

Aktuell sind 19 Gemälde und Zeichnungen von Andreas Preibisch im Flur des Cranach-Hauses Markt 4 zu sehen. Preibisch wurde in Ehingen (Donau) geboren. Aufgewachsen ist er in Nudersdorf bei Wittenberg. Nach dem Abitur am Lucas-Cranach-Gymnasium trat er einen Bundesfreiwilligendienst in der Cranach-Stiftung an (die MZ berichtete). Seit 2019 besucht er den Mappenkurs der Jugendkunstschule der Stiftung, wo einige der jetzt präsentierten Arbeiten auch entstanden sind.

Wie Schmidt der MZ weiter berichtet, ist geplant, mit dem neuen Angebot später auch auf den Hof in der Schlossstraße zu gehen, um ein Podium für experimentelle und noch nicht etablierte junge Künstlerinnen und Künstler anzubieten. Dies soll in enger Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule geschehen. Das, so Schmidt, „ergibt sich oft aus den Projekten dort“.

Spontane Idee zählen

Für eine Teilnahme an der Reihe „Cranachs Erben“ kann man sich nicht bewerben. Das erklärt Schmidt auf eine Nachfrage und begründet das damit, dass es keine „durchgeplante Ausstellungsfolge“ sein soll, „sondern wir wollen da spontan Ideen aufgreifen“.