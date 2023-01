Gruppenbild in der Lutherstube: Der langjährige Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten, Stefan Rhein (2.v.l.), am Tag seiner Verabschiedung

Wittenberg/MZ - Es ist zwei Monate her, dass Stefan Rhein von der Architektenkammer des Landes Sachsen-Anhalt einen Architekturpreis bekam. Ausgezeichnet wurde er unter anderem für seinen positiven Einfluss auf die baukulturelle Gestaltung des Landes. An diese Verdienste wurde auch am Montag erinnert: Da wurde der promovierte Altphilologe mit einem Festakt im Lutherhaus Wittenberg nach mehr als 25 Jahren als Direktor und Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt in den Ruhestand verabschiedet.