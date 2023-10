Die 28. Saison der Reihe „Leucorea musica“ hat begonnen. Das Akademische Orchester Halle und ein Chor präsentieren Bach in Wittenberg. So verlief das Eröffnungskonzert.

Start in die 28. Saison: So kam das Akademische Orchester Halle mit dem Eröffnungskonzert an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - „Johann Sebastian Bach im Herbst“ – so lautete in der Ankündigung der Titel des Eröffnungskonzertes der 28. Saison „Leucorea musica“ am Mittwoch in der Leucorea Wittenberg. Herbstlich waren in der Tat die Tonarten, vorwiegend in Moll.