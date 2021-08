Starke Hellas-Männer holen vier Titel nach Oranienbaum

Oranienbaum - Sieben Sportler der Abteilung Kraftsport und Fitness beim Oranienbaumer Sportverein Hellas 09 waren zum Kräftemessen nach Köthen aufgebrochen, wo der Gastgeber zum Bankdrücken um den 17. RAW-Cup eingeladen hatte. Insgesamt nahmen 27 Starterinnen und Starter an der Veranstaltung teil.

Die Mitglieder der Hellas-Riege (siehe auch „Nachwuchs-Duo beim Kreuzheber-Cup“) kehrten mit vier Titeln und drei zweiten Plätzen zurück. Justus Landeck holte in der Jugend - Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm - mit einer Leistung von 85 Kilogramm den ersten Platz. In der Klasse bis 83 Kilogramm stellte die Abteilung gleich zwei Athleten. Diese lieferten sich prompt einen packenden Zweikampf. In dem sozusagen hausinternen Kräftemessen der Jugend hatte Ben Simon mit gedrückten 90 Kilogramm das bessere Ende für sich. Dennis Duensing wurde mit 85 Kilogramm Zweiter. Bei den Junioren ließ sich Henning Daniel, der mittlerweile zu den Routiniers zählt, in der Klasse bis 83 Kilogramm mit 120 Kilogramm den Sieg nicht nehmen. Erik Wildgrube erklomm ebenfalls in der Klasse bis 83 Kilogramm mit 100 Kilogramm Rang zwei.

Ein zweiter Platz sprang auch für David Fuchs heraus. Er stellte sich in der Klasse über 120 Kilogramm den Wertungsrichtern und bewältigte schließlich 160 Kilogramm. Abteilungsleiter Frank Schulze holte sich den Sieg in der Altersklasse 3 mit 130 Kilogramm. Er ist in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm zu Hause. Die erstklassige Betreuung der Hellenen an dem Tag oblag Rüdiger Bethge. „Er verdient ein Sonderlob“, fand Schulze.Die Bachstadt Köthen wird von den Oranienbaumer Kraftsportlern wieder am 29. August angesteuert. Dann findet dort die Landesmeisterschaft im Bankdrücken statt.