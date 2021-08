Starke Frauen im Fokus der sechsten Auflage

Wörlitz - Zu den Kontinuitäten im Leben von Uwe Quilitzsch gehört, dass er nicht ins Kino geht. Eine Ausnahme bilden die Wörlitzer Filmtage, Quilitzsch hat das Format einst ersonnen, er sagt: „Ich bin der Vater des Kindes, und das Kind wird sechs.“

Tatsächlich steht die besondere Reihe vor ihrer sechsten Auflage: Vom 21. bis 27. August werden jeweils zur blauen Stunde im Amphitheater auf der Insel Stein ausgewählte Filmproduktionen gezeigt. Präsentiert und geplant wird das kleine Festival von der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, bei der auch Quilitzsch arbeitet, und der „Agentur 3undzwanzig“.

Auf sieben Filme können sich Cineasten in diesem Jahrgang freuen. Zwar stehen die Filmtage, wie es auf der eigenen Website heißt, nicht unter einem gemeinsamen Motto. Dennoch seien sie durch mehr verbunden als ihren historischen Inhalt. Den Angaben zufolge stehen in ihrem Zentrum, „unterbrochen von einem humorvollen Zwischenspiel“, starke Frauen, die ihren Weg gehen. Solche auch, die ihrer Zeit voraus waren, sie zum Teil sogar prägten.

Los geht es mit „Ammonite“, die britische Produktion aus dem Jahr 2020 führt nach England, Mitte des 19. Jahrhunderts, und macht bekannt mit Mary. Die einst gefeierte Paläontologin, dargestellt von Kate Winslet, hat sich - resigniert von der männlich-dominierten Wissenschaftswelt Londons - in ein Provinznest an der Küste im Südwesten Englands zurückgezogen.

Dort hält sie sich und ihre Mutter mühsam mit dem Verkauf von Fossilien an Touristen über Wasser... Vorlage ist die real existierende Mary Anning, eine der ersten weiblichen Paläontologen überhaupt, die eine fiktive Beziehung mit der Frau des schottischen Geologen Roderick Murchison eingeht. „Ammonite“ gehörte zur Auswahl der corona-bedingt abgesagten Filmfestspiele von Cannes 2020, Weltpremiere war im September 2020 auf dem Toronto International Film Festival. Im Rahmen der Wörlitzer Filmtage ist er als Preview zu sehen, denn Bundesstart sei erst der 4. November. Dass auch Quilitzsch „Ammonite“ anschauen will, habe einen Grund: Ihn habe, sagt der Museologe, einmal sehr die Paläontologie interessiert.

Am 22. August folgt mit „Emma“ eine, wie es im Programm heißt, „wunderbar leichte Gesellschaftskomödie“ nach einer Vorlage von Jane Austen und mit Gwyneth Paltrow in der Titelrolle. Weiter geht es mit der französisch-belgischen Produktion „Meine Zeit mit Cézanne“, gefolgt von „Am grünen Rand der Welt“ (USA/Großbritannien 2015), dem britischen Film „Zimmer mit Aussicht“ (1985), der DDR-Produktion „Treffen in Travers“ aus dem Jahr 1989 und zum Finale „Der geheime Garten“ (Großbritannien, 2019). Veranstaltungsbeginn ist jeweils 20 Uhr, Vorstellungsbeginn zur blauen Stunde und Einlass ab 18.30 Uhr.

Tickets gibt es nur online bei www.woerlitzer-filmtage.de. Dort finden sich Infos zu den Filmen und zur coronabedingten Besucherregistrierung. Vor Ort bietet das Hotel „Zum Stein“ Snacks und Sommerdrinks. (mz)