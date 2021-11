„Stadtgrün naturnah“: Einwohner sollen bei ökologischer Umgestaltung mitbestimmen - Wittenberg hat jetzt eine interaktive Bürgerplattform

Wittenberg/MZ - Bürgerinnen und Bürger von Wittenberg haben ab sofort eine neue Möglichkeit, sich am ökologischen Umbau der Lutherstadt zu beteiligen. Die Stadtverwaltung hat in dieser Woche wie vor einiger Zeit angekündigt eine entsprechende interaktive Plattform freigeschaltet, die im Rahmen des Labeling-Verfahrens „Stadtgrün naturnah“ entstanden ist. Interessierte können dort ihre eigenen Aktivitäten im grünen Bereich in Wort und Bild einstellen und sich darüber hinaus über entsprechende Maßnahmen der Stadt selbst informieren, letzteres zunächst eher allgemein, ab dem kommenden Jahr dann aber auch im Detail, wie es in einer Mitteilung zur derzeitigen „Lightversion“ der Plattform „Wittenberg natürlich wie nie!“ weiter heißt.

„Egal ob Insektenhotel, Wildblumenwiese, naturnahe Staudenbeete… Zeigen Sie anderen Ihre natürliche Seite“, wirbt die Verwaltung um Mitstreiter aus der Bevölkerung. Interessierte bekommen auf der Plattform auch Tipps, wie sie sich ganz ohne Garten trotzdem beteiligen können.

Die Stadt Wittenberg hatte wie berichtet erfolgreich am mehrstufigen Labeling-Verfahren „Stadtgrün naturnah“ teilgenommen, das für sie im Oktober 2019 begann, und sie wurde dann im September dieses Jahres für ihre bisherigen Bemühungen um Artenvielfalt und den Schutz von Insekten, Vögeln und anderen Tieren durch entsprechende Grünflächen und Grünpflege mit „Bronze“ ausgezeichnet. Diese Zertifizierung, die nun zunächst bis 2024 gilt, soll freilich nur der Auftakt zu mehr sein. Auch eine Rezertifizierung wird angestrebt.

Neben ersten umgesetzten Grünprojekten der Stadt sollen auf der neuen Bürger-Plattform auch ausgewählte Fotos aus dem Fotowettbewerb „Es grünt so grün, wenn Wittenbergs Blüten blühen“ zu sehen sein. Derzeit seien die von einer Jury ausgewählten naturnahen Wettbewerbsfotos übrigens auch in Form eines Familienkalenders für das Jahr 2022 kostenlos im Eingangsbereich des Neuen Rathauses erhältlich, heißt es in der Mitteilung weiter. Vielleicht für den einen oder anderen ja ein kleiner Geschenktipp, für sich oder andere.

Zur grünen Plattform geht es über: www.wittenberg-naturnah.de