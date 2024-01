Ein Kemberger steht wegen Urkundenfälschung vor Gericht. Der Angeklagter will mit dem Dokument gar nicht in der Apotheke gewesen sein. Er bezichtigt seinen Sohn, der von der Ex-Frau manipuliert worden sein soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Kemberg/MZ. - 2.600 Euro soll ein Kemberger wegen Urkundenfälschung zahlen. Diese Strafe hatte ihm das Amtsgericht Wittenberg am 18. September vorigen Jahres auferlegt. Aus der Warte der Staatsanwaltschaft ist der Betrag zu gering. Sie ging gegen die Entscheidung in Berufung und strebt eine höhere Geldstrafe an.