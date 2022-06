Spürnasen auf Spurensuche in Wittenberg

Die Rettungshundestaffel aus Vockerode übt in Wittenbergs Innenstadt. Welche Hunde sich für einen Einsatz eignen und wie sie ausgebildet werden.

Das Team ist in der Wittenberger Innenstadt auf der Suche.

Wittenberg - Feuerwehrleute mit einem Hund an der Leine sind in Wittenbergs Innenstadt nicht alltäglich. Da ist die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Vockerode am Sonntag schon aufgefallen. Sie war mit 13 Hunden und ihren Führern rund um den Marktplatz zu sehen.