Erfrischung in Wittenbergs Altstadt Spritziger Spaß: Ein Fontäne-Hüpfer am Markt in Wittenberg soll für Abkühlung sorgen

An heißen Sommertagen dient ein Fontäne-Hüpfer am Marktplatz in Wittenberg Kindern als spielerische Abkühlung. Was den Heranwachsenden daran besonders gefällt.