Sportszene im Kreis Wittenberg trauert um Horst Heck

Wittenberg/MZ - Nach einer Krebserkrankung starb Horst Heck, ein bekanntes Gesicht der Sportszene, das viele mit Trauer erfüllte. Wenn es um den Sport ging, war Heck nicht zu bremsen. Dies auch mit 84 Jahren. Er war das Gesicht des MZ-Laufs, den er von Anbeginn an mit Eifer aktiv begleitete. Gefragt nach seinem Trainingszustand gab er immer eine optimistische Antwort: „Es läuft ganz gut, obwohl ich nicht mehr der schnellste und jüngste bin. Wagt euch auch heran!“ Mit dieser Aussage machte er all denjenigen Mut, die auch im höheren Alter sich noch läuferisch bewegen wollten. Ein Motivator und Vorbild.

Als Heck 1945 mit sieben Jahren sein Heimatdorf Schmauch in Ostpreußen verlassen musste, brach für viele Menschen eine Welt zusammen. Die Flucht und Vertreibung hinterließ körperliche und seelische Spuren. Heck fand eine neue Heimat in Braunsdorf. Der Sport sollte ihn fortan begleiten. „Ich lernte Nationaltrainer Arthur Lambert in seinem damaligen Wäschereibetrieb kennen. Ein großartiger Mensch.“ Bei diesen Worten geriet er jedes Mal ins Schwärmen. Heck organisierte so manche Sportveranstaltung im Stickstoffwerk, wo er inzwischen arbeitete. Für ihn bedeutete Tradition Erinnerungen bewahren. Der Fußball von Einheit und dessen Traditionstreffen zählten dazu.

Als Meister für Wäscherei und chemische Reinigung hatte sich Heck beruflich qualifiziert. Weltoffenheit waren seine Lebensmaxime. Von daher waren ihm revanchistisches Gedankengut stets fremd. Das bezog sich auch auf die Bewohner von Hecks einstigen Heimatort Schmauch, dem heutigen Skowrony in Polen. Im Gegenteil: Heck baute freundschaftliche Beziehungen auf. Die Feuerwehren von Skowrony und Braunsdorf besuchten sich auf Hecks Initiative inzwischen regelmäßig. „Botschafter im Kleinen“ ließe sich das Wirken von Heck in dem 400-Seelendorf Skowrony beschreiben. Hier genoss der Braunsdorfer mit seinem Engagement großes Ansehen. Heck wollte noch viel bewegen. Seine augenscheinliche Fitness ließ diesen Schluss tatsächlich zu. Regelmäßig mit dem Fahrrad von Braunsdorf nach Wittenberg und Fünf-Kilometer-Waldläufe - das alles sprach bis vor wenigen Wochen noch für ihn. Mit dem plötzlichen Tod wurde Heck aus seinem Tatendrang gerissen.

Der „Methusalem“ unter den MZ-Läufern weilt nicht mehr unter uns. Für Ehefrau Rosemarie, mit der er 58 Jahre verheiratet war, entsteht eine schmerzliche Lücke.